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Годовая инфляция в России снизилась за неделю до 7,58%

За неделю с 12 по 18 марта инфляция в России составила 0,06% после нулевого показателя неделей ранее, сообщил Росстат. Годовая инфляция за этот период снизилась до 7,58% с 7,6%, следует из данных Минэкономики. С начала марта цены увеличились на 0,11%, с начала года — на 1,66%.

В сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,12%. В частности, подешевела плодоовощная продукция (-1,34%), включая огурцы (-8%), бананы (-0,4%). При этом подорожали свекла (+1,6%), помидоры (+1%), морковь (+0,9%). Снизились цены на куриные яйца (-0,7%), гречневую крупу (-0,5%), свинину, куриное мясо (-0,2%).

Инфляция (.pdf) в сегменте непродовольственных товаров составила 0,06%. Среди лекарств подорожали анальгетики (+0,7%) и корвалол (+0,5%). Стоимость телевизоров и кроссовок увеличилась на 0,9%, смартфонов — снизилась на 0,7%. Цены на бензин и дизтопливо практически не изменились. Стоимость авиаперелета выросла на 7%.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2024-м снизится до 4−4,5% и будет находиться вблизи отметки 4% в дальнейшем. Центробанк ожидает, что пик годовой инфляции придется на второй квартал. Регулятор объясняет прогноз эффектом низкой базы, поскольку весной 2023-го рост цен замедлился.

Лусине Баласян