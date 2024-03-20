Годовая инфляция в России снизилась за неделю до 7,58%

За неделю с 12 по 18 марта инфляция в России составила 0,06% после нулевого показателя неделей ранее, сообщил Росстат. Годовая инфляция за этот период снизилась до 7,58% с 7,6%, следует из данных Минэкономики. С начала марта цены увеличились на 0,11%, с начала года — на 1,66%.