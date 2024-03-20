ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25−5,5%

«Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции становятся более сбалансированными. Экономические перспективы неопределенны, и комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам», — указано в пресс-релизе.
ФРС зафиксировала рост экономической активности, а также рост количества рабочих мест в противовес низкому уровню безработицы. Сохранение базовой ставки позволит достигнуть максимального уровня занятости и уровня инфляции в США 2%. Для этих целей ФСР продолжит сокращать запасы ценных бумаг Казначейства США, агентских облигаций и агентских ипотечных ценных бумаг.
Аналогичное решение комитет принимал в сентябре, ноябре и декабре прошлого года и в январе текущего. Нынешний уровень базовой процентной ставки является максимальным с 2006 года. С марта 2022 года ФРС повысила ее в общей сложности на 525 пунктов.
Александра Горошилова.