ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25−5,5%

Аналогичное решение комитет принимал в сентябре, ноябре и декабре прошлого года и в январе текущего. Нынешний уровень базовой процентной ставки является максимальным с 2006 года. С марта 2022 года ФРС повысила ее в общей сложности на 525 пунктов.