Эксперт оценила предложение запретить банкам открывать счета подросткам без согласия родителей

«А это значит, что в случае совершения таким несовершеннолетним операций по открытому с согласия родителей счету, которые не нравятся его родителям (хоть и не относятся к разряду мошеннических), такие операции невозможно будет оспорить даже через суд, статья 175 ГК РФ на них не распространяется, и родителям останется только наблюдать, чем именно занято их чадо — либо обращаться в суд за дополнительным ограничением дееспособности подростка», — продолжает Татьяна Белянчикова..