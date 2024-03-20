Эксперт оценила предложение запретить банкам открывать счета подросткам без согласия родителей

Напомним, в среду в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Его авторы, депутаты от «Единой России» Сергей Неверов и Наталья Костенко считают, что принятие соответствующих поправок в Гражданский кодекс позволит предотвратить противоправные действия в отношении подростков с использованием их банковских счетов.
Сейчас по вопросу открытия счетов подросткам существуют противоположные рекомендации от различных ведомств. В 2021 году Минпросвещения в своих методических рекомендациях указало, что подростки с 14 лет вправе без согласия родителей открывать счета в банках для зачисления на них зарплаты, стипендии и распоряжаться ими. Позже Банк России выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал кредитным организациям перед заключением договора на открытие банковского счета запрашивать у несовершеннолетних письменные согласия законных представителей.
«Представляется, что если внести изменения только в ст. 26 Закона о банках и банковской деятельности и в ст. 846 ГК РФ, ряд вопросов будет урегулировано. Вместе с тем необходимо будет уделить особое внимание ст. 26 ГК РФ, согласно которой граждане от 14 до 18 лет могут самостоятельно совершать целый ряд действий, предусмотренных его пунктом 2», — считает Белянчикова.
По ее словам, родители или иные законные представители несовершеннолетних этого возраста (обладающих по общему правилу ограниченной дееспособностью) должны будут давать свое согласие на открытие счетов и смогут получать информацию о движении средств по этим счетам. Но круг операций, предусмотренных пунктом 2 ст. 26 ГК РФ, достаточно широк и по сути запрещает несовершеннолетним только крупные сделки, пояснила собеседница «РГ».
«А это значит, что в случае совершения таким несовершеннолетним операций по открытому с согласия родителей счету, которые не нравятся его родителям (хоть и не относятся к разряду мошеннических), такие операции невозможно будет оспорить даже через суд, статья 175 ГК РФ на них не распространяется, и родителям останется только наблюдать, чем именно занято их чадо — либо обращаться в суд за дополнительным ограничением дееспособности подростка», — продолжает Татьяна Белянчикова..
Процедуры согласия на разрешенные сегодня законодательством сделки в законопроекте не предусмотрено (и, наверное, это правильно — предоставлять подростку право распоряжаться собственным заработком) — так же, как не предусмотрено право отзыва согласия родителя или иного законного представителя на открытие счета, по которому совершаются «плохие» с его точки зрения операции, то есть такой счет закрыть по требованию законного представителя нельзя.
Она также добавила, что на сегодняшний день число счетов, открытых подростками в коммерческих банках, исчисляется сотнями тысяч, и оно продолжает расти. «Возможно, имеет смысл вспомнить письмо Банка России еще от 25.08.2021 года, где кредитным организациям предлагалось учитывать необходимость соблюдения пункта 1 ст. 26 ГК РФ и заключать договоры банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного согласия их законных представителей. При “более явном” закреплении данной нормы в законодательстве представляется целесообразным также закрепить штраф за невыполнение этого требования банками», — заключила эксперт.