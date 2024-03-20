Эксперт объяснил выгоды строительства дома вместо покупки квартиры в Москве

Средняя стоимость 1 кв. м загородной недвижимости варьируется от 70 до 100 тыс. руб., в то время как цены на квартиры в новостройках региона находятся в диапазоне 160−170 тыс. руб. за «квадрат», а на вторичном рынке — 120−140 тыс. руб.