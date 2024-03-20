Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2023 году выросла на 21%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль «Транснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, по итогам 2023 года выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом и достигла рекордных 296,51 млрд рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 21% и составила 306,6 млрд рублей против 253,96 млрд рублей годом ранее. Этот показатель также стал рекордным.
Выручка «Транснефти» в 2023 году увеличилась на 10,5% — до 1,331 трлн рублей, что также является рекордом для компании. Операционная прибыль «Транснефти» выросла на 4,3% — до 310,78 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 388,83 млрд рублей против 312,05 млрд рублей годом ранее.
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале 2023 года составила 51,2 млрд рублей против 75,27 млрд рублей годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 19% — до 350,79 млрд рублей.
Операционные расходы компании в 2023 году составили 778,1 млрд рублей.
«Транснефть» — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.