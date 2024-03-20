Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2023 году выросла на 21%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль «Транснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, по итогам 2023 года выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом и достигла рекордных 296,51 млрд рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 21% и составила 306,6 млрд рублей против 253,96 млрд рублей годом ранее. Этот показатель также стал рекордным.