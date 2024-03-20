Bloomberg: США изучают возможность введения санкций против поставщиков Huawei

По его информации, в санкционные списки Вашингтона попадут Qingdao Si"En, SwaySure и Shenzhen Pensun Technology, которые могут производить чипы по заказу Huawei. В качестве причины для введения рестрикций агентство называет стремление правительства США оказать дополнительное давление на Huawei, которой удается успешно конкурировать с ведущими западными компаниями, несмотря на наложенные на нее санкции.