Бензин марки Аи-95 подорожал до максимума за полгода

Также подорожали и другие виды топлива. Стоимость бензина Аи-92 прибавила 1,25%, достигнув 52 505 рублей за тонну. Цена летнего дизтоплива выросла на 0,4% и составила 66 272 рубля за тонну. Межсезонное дизтопливо выросло в цене на 1,86%, до отметки в 67 445 рублей за тонну, зимнее — на 0,6%, до 66 860 рублей за тонну.