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ВТБ опроверг наличие сбоев в работе своего приложения

В пресс-службе кредитной организации отметили, что приложение работает в штатном режиме.

Источник: Gilles Lambert/CC0

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мобильное приложение ВТБ работает в штатном режиме, банк не фиксирует каких-либо сбоев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее со ссылкой на данные сервиса Downradar сообщалось, что пользователи ВТБ жалуются на проблемы в работе мобильного приложения банка.

«ВТБ не фиксирует сбои в работе своего мобильного приложения. Все операции проходят в штатном режиме, сервисы работают в полном объеме. Отдельные обращения клиентов мы готовы, как всегда, отработать в индивидуальном порядке», — сказали в пресс-службе.