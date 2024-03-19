ВТБ опроверг наличие сбоев в работе своего приложения

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мобильное приложение ВТБ работает в штатном режиме, банк не фиксирует каких-либо сбоев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Ранее со ссылкой на данные сервиса Downradar сообщалось, что пользователи ВТБ жалуются на проблемы в работе мобильного приложения банка.
«ВТБ не фиксирует сбои в работе своего мобильного приложения. Все операции проходят в штатном режиме, сервисы работают в полном объеме. Отдельные обращения клиентов мы готовы, как всегда, отработать в индивидуальном порядке», — сказали в пресс-службе.