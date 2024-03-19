«ВТБ Армения» анонсировал ограничения на прием карт «Мир» в банках страны

НСПК была создана в России в 2014 году после ввода санкций из-за присоединения Россией Крыма на случай отключения карт международных платежных систем. 100% компании принадлежит Банку России. Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. После того как из России в марте 2022 года ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, а их карты перестали работать за границей, «Мир» стал альтернативой для безналичных платежей за рубежом. Однако сеть приема этих карт ограничена гораздо сильнее, чем сеть приема карт международных платежных систем. По данным ЦБ, на конец 2023 года российскими банками было выпущено 287,3 млн карт «Мир».