В России подскочил спрос на игрушки-антистресс и успокоительные

Как показал опрос более 3 тыс. селлеров российского e-com, с 19 февраля по 17 марта продажи БАДов выросли на 37% год к году. Наиболее активными темпами рос спрос на витаминно-минеральные комплексы (+39% год к году) и безрецептурные успокоительные (+38%). Чуть менее активными темпами росли продажи препаратов для поддержания качества кожи, ногтей и волос (+36%), препаратов для профилактики заболеваний суставов (34%), для укрепления нервной системы и работы мозга (+31%), а также для поддержания работы ЖКТ (+28%).