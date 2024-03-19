В России менее половины квартир оборудованы счетчиками учета ресурсов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Около 40% российских квартир оборудованы счетчиками и системами учета ресурсов, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Муценек.
«В среднем, если по стране говорить, 35−40% квартир в стране имеют системы учета. Вопрос постепенного формирования приборов учета, конечно, стоит, но это требует дополнительных ресурсов в том числе», — сказал он, выступая в Совете Федерации на заседании комитета по экономической политике.
В свою очередь, председатель комитета Андрей Кутепов отметил, что все новые дома, которые вводятся в эксплуатацию, на 100% оборудованы узлами учета российского производства.
Ранее Госдума приняла правительственный законопроект, которым запрещается посуточный наем квартиры, если в ней отсутствуют приборы учета используемых ресурсов. Он касается приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. «Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма) при условии обеспечения требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов», — говорится в законе.