В России менее половины квартир оборудованы счетчиками учета ресурсов

Ранее Госдума приняла правительственный законопроект, которым запрещается посуточный наем квартиры, если в ней отсутствуют приборы учета используемых ресурсов. Он касается приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. «Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма) при условии обеспечения требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов», — говорится в законе.