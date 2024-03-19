В Минфине заявили о планах закрыть лазейки по неуплате НДФЛ

Кроме того, в 2022 году ФНС предупреждала, что нельзя подменять трудовые отношения работодателя и работника фиктивным договором с самозанятым в целях налоговой экономии. Компании могут заключать с самозанятыми договоры гражданско-правового характера (ГПХ), в этом случае им не нужно платить за работника-предпринимателя НДФЛ и страховые взносы. Если подмену обнаружат, то договоры с самозанятыми переквалифицируют в трудовые, и компаниям придется доначислить в бюджет НДФЛ и взносы, а также заплатить штрафы. Помимо схем оформления трудового договора под видом договора с самозанятым, до сих пор велика доля теневого оборота от оказания услуг физическими лицами, не зарегистрированными в качестве ИП или самозанятых и не декларирующих свои доходы, говорит старший юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дина Авакьян.