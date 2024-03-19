В Эфиопии студенты вывели $40 млн из крупнейшего банка страны из-за сбоя

Как минимум три университета опубликовали просьбы к студентам вернуть все не принадлежащие им деньги, которые они вывели из CBE. В банке обещают, что к те, кто вернет деньги, не будут обвиняться в совершении преступления. Президент Сано также добавил, что причиной сбоя не была кибер-атака.