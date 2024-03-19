В Эфиопии студенты вывели $40 млн из крупнейшего банка страны из-за сбоя

В субботу, 16 марта, произошел «системный сбой» в Коммерческом банке Эфиопии (CBE), крупнейшем банке страны, который позволил его клиентам вывести из кредитной организации больше средств, чем числилось на их счетах. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ. В результате из банка было выведено около $40 млн.
Чтобы заморозить переводы, госбанку потребовалось несколько часов. Большую часть средств вывели студенты, сообщил журналистам президент организации Абэ Сано. Информация о сбое быстро распространилась среди университетов через мессенджеры. Как рассказал BBC один из учащихся университета Джиммы, вывод денег из CBE прекратился только после того, как в кампус прибыла полиция, которая разогнала очередь к банкоматам.
При этом в самом банке не стали называть точный объем потерь. Сано отметил, что он был небольшим относительно общего размера активов кредитной организации. Как пишет BBC, всего в ней открыто 38 млн счетов.
Как минимум три университета опубликовали просьбы к студентам вернуть все не принадлежащие им деньги, которые они вывели из CBE. В банке обещают, что к те, кто вернет деньги, не будут обвиняться в совершении преступления. Президент Сано также добавил, что причиной сбоя не была кибер-атака.