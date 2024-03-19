США в апреле нарастят добычу сланцевой нефти на 10 тыс. баррелей в сутки

Фактическая добыча сланцевой нефти в марте оказалась немного выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,759 млн б/с против оценки в 9,716 млн б/с.
Увеличение объемов извлечения ожидается в трех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольший рост прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в апреле должно вырасти на 8 тыс. б/с, до 6,112 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 4 тыс. баррелей ожидается в Баккеновской формации — до 1,229 млн б/с. В формации Игл-Форд показатель увеличится на 2 тыс. б/с, до 1,149 млн б/с.
В Найобрарской формации, как ожидает ведомство, добыча уменьшится по сравнению с мартовскими показателями на 4 тыс. б/с, до 712 тыс. б/с.
В остальных регионах прогнозируется сохранение добычи на уровне марта. В формации Хейнсвилл показатель останется на уровне 33 тыс. б/с, в формации Анадарко — 383 тыс. б/с, в формации Аппалачи — 150 тыс. б/с.
Ранее Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2024 году на 90 тыс. баррелей, до 13,19 млн б/с. В 2025 году министерство ожидает добычу нефти на уровне 13,65 млн б/с (плюс 160 тыс. б/с к предыдущей оценке).