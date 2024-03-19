США в апреле нарастят добычу сланцевой нефти на 10 тыс. баррелей в сутки

Увеличение объемов извлечения ожидается в трех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольший рост прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в апреле должно вырасти на 8 тыс. б/с, до 6,112 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 4 тыс. баррелей ожидается в Баккеновской формации — до 1,229 млн б/с. В формации Игл-Форд показатель увеличится на 2 тыс. б/с, до 1,149 млн б/с.