СМИ: ЕС готовится взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии

«Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены <…> ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия введет пошлину в размере 95 евро за тонну», — говорится в публикации.
По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины также введут на семена масличных культур и продукты их переработки.
В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет — первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения «зеленого» регулирования. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме «зеленой» повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования из бюджета.