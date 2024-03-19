Силуанов: Уровень исполнения бюджета по итогам 2023 года составил 98,2%

По итогам 2023 года уровень исполнения бюджета составил 98,2%, что стало лучшим показателем за последние пять лет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.