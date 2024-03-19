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Силуанов: Уровень исполнения бюджета по итогам 2023 года составил 98,2%

По итогам 2023 года уровень исполнения бюджета составил 98,2%, что стало лучшим показателем за последние пять лет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.
Источник: РИА "Новости"

По его словам, было обеспечено стабильное и бесперебойное финансирование всех мероприятий, предусмотренных бюджетом. Все обязательства государства исполнены в срок.

Кроме того, были проверены бюджетные расходы более чем на 6 трлн рублей. Благодаря проверкам в федеральный бюджет возвращено свыше 5 млрд рублей.

Силуанов отметил, что сейчас в системе госзакупок участвуют более 1 млн предприятий, которые заключили свыше 5 млн контрактов. «Исполнены контракты на 10 трлн рублей. Из них свыше 70% — исключительно с применением цифровой приемки», — уточнил министр.