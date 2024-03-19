Счетное число: объем наличных в обращении рекордно снизился с начала СВО

Объем наличных средств на руках у граждан и в кассах банков резко снизился. За январь 2024-го он упал на 570 млрд рублей, до 17,75 трлн. Это стало наиболее значительным сокращением с марта 2022-го, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». Приток средств в кредитные организации в январе был выше средних значений за тот же месяц в предыдущие годы, подтвердили в пресс-службе регулятора. Основная причина — высокие ставки по вкладам. А также снижение экономической неопределенности и рост доверия россиян к банкам, считают эксперты.
Из-за чего объем наличных в обращении падает
Россияне начали активно возвращать деньги в банки. В январе объем наличных в обращении с учетом средств в кассах кредитных организаций упал на 570 млрд рублей, до 17,75 трлн. Это стало наиболее значительным снижением с марта 2022-го, следует из статистики ЦБ. В регуляторе «Известиям» подтвердили эти данные.
Как правило, в январе объем наличных в обращении сезонно сокращается, сообщили в пресс-службе ЦБ. К этому времени часть средств, которую потратили в декабре накануне праздников, поступает в банки после инкассации выручки предприятий розничной торговли.
Однако в январе 2024-го приток наличных в кредитные организации действительно был намного выше средних значений за тот же месяц в предыдущие годы, подчеркнули в регуляторе. Там пояснили: во многом это связано с привлекательными ставками по вкладам на фоне роста ключевой. В декабре прошлого года ЦБ повысил ее до 16%, а в феврале нынешнего сохранил на прежнем уровне.
Сейчас для населения становится более привлекательным хранить средства в банках, а не в наличной форме, согласился главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. По его словам, средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках в январе-феврале находилась на уровне 14,8%. Ранее более высокую доходность предлагали только в кризисные периоды 2014−2015 годов и весной 2022-го (тогда ЦБ поднял ключевую до 20%).
Привлекательность рублевых сбережений существенно выросла в IV квартале прошлого года, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Поэтому население и направило традиционный декабрьский приток денег на вклады, пояснил эксперт. По его словам, в марте 2022-го была схожая ситуация.
Тогда на фоне начала СВО граждане начали в феврале снимать деньги со вкладов. В марте 2022-го объем наличности в обращении (с учетом средств в кассах кредитных организаций) уменьшился на 1 трлн рублей, следует из статистики ЦБ. Однако вскоре после повышения ставок россияне стали возвращать ранее изъятые из банков средства.
Почему выросло доверие россиян к банкам
Участники рынка подтвердили падение объема наличных в начале 2024-го. Январь — это самый спокойный месяц в году с точки зрения деловой активности, рассказали в пресс-службе РНКБ. Там назвали снижение спроса на живые деньги значительным.
Для сравнения, в январе 2023-го объем наличных упал на 180 млрд рублей, а в первый месяц 2022-го — на 284 млрд, следует из статистики ЦБ. По итогам января 2021-го в банки вернулось 240 млрд рублей — вдвое меньше, чем за тот же месяц 2024-го, добавил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Помимо высоких ставок по вкладам, другая причина снижения объема наличных в начале нынешнего года — это уменьшение экономической неопределенности, считает Родион Латыпов из ВТБ.
Россияне также стали больше доверять банковской системе в целом, уверен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его мнению, на снижение или рост объема наличности влияют слухи, которые в периоды неопределенности обсуждаются в обществе. Например, о возможном отзыве лицензий банков или введении ограничений на снятие средств. Сейчас благодаря действиям ЦБ ситуация выглядит довольно стабильно, поэтому и доверие граждан повысилось.
С этим согласился аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На фоне введения санкций против российских кредитных организаций в 2022 году россияне снимали свои сбережения с депозитов, опасаясь их потери или заморозки. Население выводило со вкладов и ставшую «токсичной» валюту. Однако российская банковская система устояла, подчеркнул эксперт.
Банки вышли на рекордную прибыль и выплачивают хорошие дивиденды своим акционерам. Появилась возможность размещать депозиты в альтернативной валюте (в основном в юанях) под 3−4% годовых, напомнил Владимир Чернов. Даже отзыв лицензии у Киви-банка показал, что застрахованные средства вкладчикам действительно возвращают. При этом даже с электронных кошельков есть надежда получить деньги обратно.
По опросам, сейчас примерно половина граждан доверяет кредитным организациям, добавил Алексей Тараповский. Это максимальный показатель за последние 10 лет.
Помимо размещения средств на вкладах, россияне стали больше инвестировать, отметил Владимир Чернов. На фоне жесткой денежно-кредитной политики выросла доходность облигаций на внутреннем долговом рынке. По данным Московской биржи, по итогам января 2024 года количество физлиц с брокерскими счетами достигло 30,2 млн. При этом суммарный объем вложений частных инвесторов за тот месяц увеличился на 18% в годовом выражении до 63,4 млрд рублей.
В дальнейшем объем наличных будет зависеть от уровня ключевой, считают в пресс-службе банка «Зенит». Пока после января этого года высокие ставки способствовали сохранению средств физлиц в банках, добавил Дмитрий Грицкевич из ПСБ. С начала февраля по середину марта объем наличных в обращении практически не изменился. В Крымском РНКБ дальнейшего снижения объема наличных пока не ожидают.