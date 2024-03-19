Счетное число: объем наличных в обращении рекордно снизился с начала СВО

Объем наличных средств на руках у граждан и в кассах банков резко снизился. За январь 2024-го он упал на 570 млрд рублей, до 17,75 трлн. Это стало наиболее значительным сокращением с марта 2022-го, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». Приток средств в кредитные организации в январе был выше средних значений за тот же месяц в предыдущие годы, подтвердили в пресс-службе регулятора. Основная причина — высокие ставки по вкладам. А также снижение экономической неопределенности и рост доверия россиян к банкам, считают эксперты.