Сбербанк и «Тинькофф банк» создадут прямой канал для экстренного взаимодействия

Для пилота проекта организации выбрали ситуации, когда, например, перевод был случайно отправлен не тому человеку или с согласия получателя нужно вернуть средства, или необходимо оперативно заблокировать и вернуть деньги, если есть подозрение в мошенничестве или проведении операции без согласия. По оценке «Тинькофф», такой способ взаимодействия поможет решать сотни тысяч клиентских вопросов на миллиарды рублей ежемесячно.