Рубль быстро возобновил активное ослабление

Избыточные вложения в иностранную валюту, сделанные многими перед выходными из-за опасений реализации каких-либо серьезных рисков, скорее всего, вчера были по большей части закрыты. Поэтому котировки рубля вновь стали отражать более долгосрочный баланс валютного рынка. Он по-прежнему в основном определяется экспортными поступлениями валюты, а также спросом на нее со стороны импорта и вывода капитала за рубеж.