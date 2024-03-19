Рубль быстро возобновил активное ослабление

Рубль после негативного старта быстро восстановился, но вскоре перешел к активному ослаблению. Российская валюта сейчас торгуется с ощутимыми потерями, растеряв более половины вчерашних достижений.
Избыточные вложения в иностранную валюту, сделанные многими перед выходными из-за опасений реализации каких-либо серьезных рисков, скорее всего, вчера были по большей части закрыты. Поэтому котировки рубля вновь стали отражать более долгосрочный баланс валютного рынка. Он по-прежнему в основном определяется экспортными поступлениями валюты, а также спросом на нее со стороны импорта и вывода капитала за рубеж.
Сокращение экспорта в количественном выражении может постепенно компенсироваться не только проблемами с импортом, также обусловленными санкциями и геополитикой, но и ощутимым подорожанием нефти, которое произошло за последние месяцы.
Давление на рубль способны продолжать оказывать существенно возросшие в этом году бюджетные расходы. В то же время его курс сдерживается от устойчивого снижения жесткой денежно кредитной политикой, а также большой долей валютной выручки, которую экспортеры обязаны продавать на внутреннем рынке.
Китайский юань (CNY/RUB) юань торгуется к рублю в сопоставимом с американской валютой плюсе. На их фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) в паре с рублем выглядит слабее, увеличив у нас до 6% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).
Российский долговой рынок пытается прервать серию из десяти сессий снижения. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но затем быстро сдал позиции, растеряв почти весь дневной плюс. Правда, индикатор удержался от очередного обновления двухлетних минимумов.
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