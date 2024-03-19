Россияне взяли рекордное за три года число автокредитов

В феврале 2024 года число выданных автокредитов составило 104,5 тыс. единиц, следует из данных 3 тыс. кредиторов. Как отмечают в бюро, это стало максимальным за три года показателем. Большее количество последний раз брали только в апреле 2021 года: тогда их количество составило 107,6 тыс. единиц. По сравнению с февралем прошлого года показатель вырос на 76%, а с январем текущего, когда дилеры предлагали большие скидки на новые автомобили, — почти на 30%.
Как объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, спрос на автокредиты в наступившем году остается высоким из-за нескольких факторов.
«Так, граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Кроме того, стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов», — отметил он.
По словам эксперта, автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей кредитный рейтинг находится на приемлемом уровне — в среднем 685 баллов.
Напомним, что с 1 апреля заработают новые механизмы таможни для автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС посредством взимания утильсбора по сложной формуле. По этой причине эксперты ожидают роста цен на машины.