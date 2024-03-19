Россияне взяли рекордное за три года число автокредитов

В феврале 2024 года число выданных автокредитов составило 104,5 тыс. единиц, следует из данных 3 тыс. кредиторов. Как отмечают в бюро, это стало максимальным за три года показателем. Большее количество последний раз брали только в апреле 2021 года: тогда их количество составило 107,6 тыс. единиц. По сравнению с февралем прошлого года показатель вырос на 76%, а с январем текущего, когда дилеры предлагали большие скидки на новые автомобили, — почти на 30%.