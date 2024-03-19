РФ планирует запустить в 2024 году прямое авиасообщение с Саудовской Аравией и Индонезией

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россия планирует запустить в 2024 году прямое авиасообщение с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Индонезией и Филиппинами. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«Мы уже установили прямое авиасообщение с 40 странами. В этом году планируем запустить прямое авиасообщение с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Индонезией, Филиппинами», — сказал он в ходе выступления на Международной выставке туризма Mitt.
Кондратьев отметил, что также планируется существенно расширить авиамаршрутную сеть с Китаем и Вьетнамом.