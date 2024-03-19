РФ планирует запустить в 2024 году прямое авиасообщение с Саудовской Аравией и Индонезией

«Мы уже установили прямое авиасообщение с 40 странами. В этом году планируем запустить прямое авиасообщение с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Индонезией, Филиппинами», — сказал он в ходе выступления на Международной выставке туризма Mitt.