Путин утвердил порядок выплат по ценным бумагам со счетов типа «С» резидентам РФ

Спецсчета типа «С» были введены в 2022 году для предотвращения вывода средств и активов из РФ резидентами из недружественных стран. На него могли зачисляться только рубли, а средства могли использоваться только для ограниченного круга целей — например, на уплату налогов, комиссий или покупку ОФЗ.