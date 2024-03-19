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Путин утвердил порядок выплат по ценным бумагам со счетов типа «С» резидентам РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил порядок получения выплат по ценным бумагам российскими резидентами и подконтрольными им организациями с нерезидентских счетов (спецсчета типа «С»). Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. До этого момента действовал временный порядок, установленный 5 марта 2022 года.

Источник: Freepik

Согласно тексту указа, перечисления по ценным бумагам — облигациям и акциям — на счета «С», поступившие до 19 марта 2024 года, смогут быть получены владельцами счета по заявлению в адрес российского депозитария или должника по облигациям.

При этом если сумма в заявлении будет превышать предназначенную для выплаты по ценным бумагам или комплект поданных документов окажется неполным, то средства перечисляться не будут.

Реализация указа поручена Банку России. Также на ЦБ возложена обязанность давать официальное разъяснение документа.

Спецсчета типа «С» были введены в 2022 году для предотвращения вывода средств и активов из РФ резидентами из недружественных стран. На него могли зачисляться только рубли, а средства могли использоваться только для ограниченного круга целей — например, на уплату налогов, комиссий или покупку ОФЗ.