Названа главная причина скорого прекращения приема карт «Мир» в Армении

В свою очередь, в самом НСПК отметили, что подобные решения иностранные банки принимают самостоятельно, повлиять на политику армянских финорганизаций у оператора нет. В то же время в операторе карт «Мир» заверили, что с его стороны не было введено никаких ограничений на взаимодействий с банками Армении.