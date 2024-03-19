Мутко опасается снижения ввода жилья в России в 2026—2027 годах

«А вот вывод нового жилья… мы видим, что с начала года выведено 6 миллионов квадратных метров, по 3 миллиона в месяц выведено на рынок — темпы немножко снизились. То есть, мы можем ожидать снижения ввода, если не примем мер, начиная с 2026—2027 годов», — сказал Мутко.