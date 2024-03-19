Мутко опасается снижения ввода жилья в России в 2026—2027 годах

МОСКВА, 19 мар — РИА Недвижимость. «Дом.РФ» опасается сокращения ввода жилья в России в 2026—2027 годах, заявил на встрече с сенаторами в Совете Федерации гендиректор компании Виталий Мутко.
В прошлом году, по данным "Дом.РФ, российские застройщики вывели на рынок около 49 миллионов квадратных метров жилья, из которых распродано уже примерно 57%. Запасы строящегося жилья, по оценке компании, позволят поддержать текущие высокие объемы ввода в эксплуатацию как минимум два ближайших года.
«А вот вывод нового жилья… мы видим, что с начала года выведено 6 миллионов квадратных метров, по 3 миллиона в месяц выведено на рынок — темпы немножко снизились. То есть, мы можем ожидать снижения ввода, если не примем мер, начиная с 2026—2027 годов», — сказал Мутко.
Как ранее сообщалось в материалах «Дом.РФ», российские застройщики жилья в январе 2024 года сократили вывод новых проектов на рынок по сравнению с январем прошлого года на 27% — до 2,3 миллиона квадратных метров. Согласно статистике компании, это самый низкий результат с января 2021 года, когда застройщики совокупно вывели на рынок 1,3 миллиона квадратных метров нового жилья.