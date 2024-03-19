Ледниковый период. Почему экономика ЕС «замерзает» с огромными запасами газа

Однако в эти годы была не только теплая зима, но и жаркое лето. А в жару растет расход электричества для работы кондиционеров, промышленных холодильников. Поэтому общий расход с экономией газа теплой зимой балансируется в среднем за год. Так, в Германии, которая больше всего потребляет газа в ЕС, зима в прошлом году была умеренно теплой, а лето аномально жарким (до плюс 38,8 °C), согласно метеоданным . Очень жарким было лето и в ЕС.