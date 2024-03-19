Ледниковый период. Почему экономика ЕС «замерзает» с огромными запасами газа

Европейские страны традиционно начинают пополнение запасов газа весной, после завершения отопительного сезона. Отбор газа из хранилищ начинается осенью. Но 2023 и 2024 годы для энергетики ЕС оказались аномальными.
Этой весной после, завершения отопительного сезона, в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) остается впервые в истории наблюдений около 64 млрд куб. метров. Это 59,7% от всего объема ПХГ до момента начала новой закачки газа, следует из данных на 18 марта ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).
Остатки газовых запасов ЕС после зимы ежегодно растут: в 2023 году к этой дате ПХГ были на заполнены на 55%, а в 2022 году — в 2 раза меньше.
Запасы начали обновлять исторические максимумы во время закачки газа на протяжении лета и осени 2023 года. В момент начала отопительного сезона 2023−2024 гг. — 7 ноября — хранилища ЕС были заполнены на 99,6%.
Экономическое праноедение?
Как региону удалось отказаться от газа в своей экономике? Неужели состоялся энергетический переход, и теперь экономике ЕС достаточно энергии солнца и ветра?
Все дело в сокращении потребления газа в ЕС, пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Общее потребление газа в ЕС рекордно сокращалось с 2022 года по 10−13% ежегодно и достигло самого низкого показателя с 1995 года, подтверждают данные Евростата и Международного энергетического агентства (МЭА).
В 2023 году потребление газа в ЕС составило порядка 325 млрд кубометров, снизившись на более чем 100 млрд куб. м или на четверть за последние два года.
ЕС производит около 37% собственной энергии, а остальное импортирует. В энергетике ЕС сырая нефть и нефтепродукты занимают долю 37%, природный газ — 21%, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — 18%, твердое ископаемое топливо — 13% и атомная энергетика — 11%.
Спад идет вверх?
«ЕС по среднему объёму потребления газа ушёл в район девяностых годов. Это произошло за счёт деиндустриализации», — отметил Игорь Юшков.
Основная причина сокращения потребления газа в ЕС — сокращение производства и перенос заводов в другие страны с менее дорогой энергией, в первую очередь в США из-за рентабельности.
«Европейским товарам сложно конкурировать на мировом рынке. Поэтому именно в период высоких цен на энергию произошла деиндустриализация», — пояснил он.
Главными причинами снижения потребления газа в ЕС аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу Сергей Капитонов также считает экономию и падение промпроизводства.
«За последние 2 года энергобаланс ЕС сократился на 100 млрд кубометров газа. Но на самом деле зелёного энергоперехода не произошло именно за счёт переключения с газовой генерации на возобновляемую генерацию энергии», — отметил он.
К снижению потребления газа привели строгие меры по экономии газа, прежде всего, в сфере ЖКХ. Европейцы стали снижать температуру отопления. В начале марта министры энергетики стран ЕС поддержали продление добровольного сокращения потребления газа на 15% до 31 марта 2025 года.
Национальные производства снижают потребление газа и уходят с европейского рынка. А выигрывает прежде всего американская экономика. Энергоемкие производства — химическое, металлургическое — переносятся в другие страны. Целый ряд предприятий заявляли о планах по открытию заводов на территории Соединённых Штатов. Эксперт назвал самоубийственной такую стратегию для Европы.
Так, экономика еврозоны в первом квартале 2023 года снизилась на 0,1% и вошла в рецессию, следует из данных Евростата и заявлений Еврокомиссии (ЕК).
ЕК 15 февраля резко ухудшила прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году с ожидавшихся 1,2% до 0,8%. Оценка роста ВВП Евросоюза на текущий год снижена с 1,3% до 0,9%. В прошлом году экономика ЕС и еврозоны выросла на символические 0,5% из-за падения доходов населения, бизнеса и предприятий.
Новый год начинается с падения. «В январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года промышленное производство сократилось на 6,7% в еврозоне и на 5,7% в ЕС», — сообщил Евростат.
Минэкономики ФРГ одновременно с ЕК вынуждено было ухудшить перспективы и по ВВП страны. Прогноз по экономике Германии, экономического локомотива ЕС, на 2024 год ухудшен сразу в 6 раз — вместо ожидаемого роста на 1,3% до 0,2%.
ВВП Германии за 2023 год снизился на 0,3%.
«В Германии есть много энергоемкой промышленности, потому что у нас было много газа из России. Сейчас этого газа нет, — признал Роберт Хабек, министр экономики ФРГ. — В других странах либо нет такого количества энергоемких промышленных объектов, либо не было российского газа».
Ранее страна получала около 40% всего необходимого газа из РФ по низким ценам. После отказа от газа из РФ и разрушения «Северного потока» в первую очередь пострадали металлургическая и химическая отрасли страны, самые энергозатратные.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в январе 2023 года первым заявил об угрозе деиндустриализации Европы из-за политики США. Белый дом заместил в Европе дешевый российский газ своим дорогим СПГ.
«Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам, — сказал Макрон. — Это двойные стандарты».
Глава немецкой химической группы Lanxess Маттиас Захерт ранее объявил о закрытии заводов и предупредил о кризисе в ФРГ. «Деиндустриализация начинается», — заявил он.
«В целом ожидания бизнеса остаются мрачными. Более трети компаний (35%) ожидают, что в ближайшие двенадцать месяцев ситуация ухудшится, и только 14% ожидают улучшения ситуации», — сообщается в исследовании Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK). В опросе в начале 2024 года приняли участие более 27 000 компаний из всех отраслей и регионов ФРГ.
«DIHK прогнозирует дальнейшее снижение экономического производства на 0,5% в 2024 году, — отмечается в исследовании. — После структурного кризиса в начале 2000-х годов это будет лишь второй случай в послевоенной истории, когда объем экономического производства упадет за два года подряд». «Это явный сигнал тревоги, к которому Германия и Европа должны отнестись серьезно», — предупредил гендиректор палаты Петер Адриа.
Поможет ли глобальное потепление?
Игорь Юшков назвал еще одну причину сокращения потребления газа в ЕС — теплая зима. В отопительный сезон 2022−2023 годов во многих странах Евросоюза температура не опускалась ниже нуля. Уходящая зима чуть похолоднее, «но опять же она теплее, чем в среднем зима за последние 10 лет в Европе».
Однако в эти годы была не только теплая зима, но и жаркое лето. А в жару растет расход электричества для работы кондиционеров, промышленных холодильников. Поэтому общий расход с экономией газа теплой зимой балансируется в среднем за год. Так, в Германии, которая больше всего потребляет газа в ЕС, зима в прошлом году была умеренно теплой, а лето аномально жарким (до плюс 38,8 °C), согласно метеоданным. Очень жарким было лето и в ЕС.
«Июль и август 2023 года оказались двумя самыми теплыми месяцами за всю историю наблюдений», — подтверждает метеослужба Еврокомиссии.
Надежда на ветер и солнце
Зеленая энергетика по плану ЕС должна помогать в сокращении расхода газа, считает Игорь Юшков. В ЕС строят все больше возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — ветровых и солнечных энергостанций.
«Но каждая следующая такая станция оказывается дороже предыдущих. Потому что в ЕС изначально строили в наиболее эффективных местах и с точки зрения ветра, и с точки зрения солнца. А теперь таким мест меньше и уже сложнее и дороже строить эффективные ВИЭ», — отметил Игорь Юшков.
При этом ветер и солнце остаются непредсказуемыми помощниками в выработке электроэнергии. Если на протяжении года было недостаточно солнечных и ветряных дней, то приходится больше тратить газа и угля.
Так, номинальная доля ВИЭ среди всех источников энергии в ЕС выросла за год в 2 раза до 44% от всей генерации, но не вся зеленая энергетика работает на полную мощность.
«При этом в целом в ЕС потребление электроэнергии снизилось на 3,4% (-94 ТВтч) в 2023 году и оказалось даже на 6,4% (-186 ТВтч) ниже уровня 2021 года, когда начался энергетический кризис», — отмечают аналитики Ember. Статистика подтверждает европейскую деиндустриализацию. ЕС потреблял в прошлом году энергии меньше, чем в кризисный период тотальной экономии из-за рекордной стоимости электричества после отказа от дешевого топлива из России.
При сохранении собственной промышленности, даже ускоренный переход на возобновляемые источники энергии не даст европейскому спросу опуститься ниже 300 млрд куб. м газа до 2030 года, прогнозирует Сергей Капитонов.
За счёт электроэнергии ВИЭ в 2023 году удалось заместить 5 млрд кубометров газа, прогноз МЭА на этот год — 10 млрд кубометров (около 3% от общего потребления газа в ЕС). Сергей Капитонов назвал такую оценку «чересчур оптимистичной».
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