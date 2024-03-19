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Курс биткоина рухнул на 85 процентов на бирже BitMEX

Курс самой популярной с мире криптомонеты на бирже BitMEX в ночь на 19 марта рухнул на 85%, до 8,9 тысячи долларов. В это же время на остальных площадках биткоин торговался по цене выше 60 тысяч долларов.
Источник: Reuters

По данным на 11.45 по московскому времени биткоин на бирже BitMEX торгуется уже около $63,5 тысячи, это близко к показателям остальных прощадок.

На отметках меньше $10 тысяч криптомонета торговалась только в течение десяти минут.

Как объяснили ситуацию представители BitMEX, причиной обвала курса биткоина стал крупный ордер на продажу криптовалюты.

В ходе сбоя было продано более 850 BTC.

Площадка также сообщила, что начала проводить расследование ситуации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».