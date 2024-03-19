Курс биткоина рухнул на 85 процентов на бирже BitMEX

Курс самой популярной с мире криптомонеты на бирже BitMEX в ночь на 19 марта рухнул на 85%, до 8,9 тысячи долларов. В это же время на остальных площадках биткоин торговался по цене выше 60 тысяч долларов.