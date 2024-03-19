Курс биткоина рухнул на 85 процентов на бирже BitMEX

По данным на 11.45 по московскому времени биткоин на бирже BitMEX торгуется уже около $63,5 тысячи, это близко к показателям остальных прощадок.
На отметках меньше $10 тысяч криптомонета торговалась только в течение десяти минут.
Как объяснили ситуацию представители BitMEX, причиной обвала курса биткоина стал крупный ордер на продажу криптовалюты.
В ходе сбоя было продано более 850 BTC.
Площадка также сообщила, что начала проводить расследование ситуации.
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