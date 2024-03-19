Куба обяжет любое свое заведение принимать карту «Мир»

«Сегодня карта “Мир” принимается на всей территории Кубы, но не во всех заведениях. И мы намерены сделать так, чтобы принимать карту “Мир” было обязательным условием для работы любого заведения. Мы сделаем так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту “Мир”», — отметил он.
Кубинский министр пояснил, что для начала приема карт «Мир» во всех торговых точках требуется перепрограммировать каждый POS-терминал отдельно. «Это достаточно длительная процедура, но у нас на сегодняшний день порядка 20 тысяч точ., где есть терминалы, которые принимают эту карту», — заключил Гарсия Гранда.
Ранее на пресс-конференции в ТАСС он сообщил, что за несколько месяцев использования на Кубе системы «Мир» с ее помощью было проведено операций на сумму около $2,7 млн.
5 декабря 2023 года стало известно, что платежная система «Мир» запустила прием своих карт в POS-терминалах на Кубе. С марта 2023 года во всей сети банкоматов на Кубе стало доступно снятие наличных с карт «Мир».