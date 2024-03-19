Куба обяжет любое свое заведение принимать карту «Мир»

«Сегодня карта “Мир” принимается на всей территории Кубы, но не во всех заведениях. И мы намерены сделать так, чтобы принимать карту “Мир” было обязательным условием для работы любого заведения. Мы сделаем так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту “Мир”», — отметил он.