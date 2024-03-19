Крупные нефтяные компании выступили против быстрого отказа от ископаемого топлива

Между тем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм отвергла мнение топ-менеджеров нефтяной промышленности о возобновляемых видах топлива. «Это одно из мнений, — сказала она о прогнозе ан-Насера о сохранении долгосрочного спроса на ископаемое топливо. — Есть и другие исследования, которые говорят об обратном, что спрос на нефть и газ достигнет пика к 2030 году». Она назвала переход на экологически чистое топливо «неоспоримой, неизбежной и необходимой перестройкой мировой энергетической системы». Грэнхолм добавила, что ископаемое топливо будет необходимо миру и в будущем.