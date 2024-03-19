Колос биржи. Что будет с ценами на зерно из-за новых пошлин ЕС

«Доля России в импорте ЕС пшеницы мягких и твердых сортов — порядка 10%. С одной стороны, это не так много, но с другой, зерновые — товар со стабильно растущим спросом. Поэтому любые сдерживания предложения могут сильно отразиться на ценах. Нынешние экспортные котировки пшеницы из России по базису FOB Черное море составляют $230/т. То есть пошлина будет забирать чуть меньше половины цены, что очень много», — добавил эксперт.