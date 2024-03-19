Колос биржи. Что будет с ценами на зерно из-за новых пошлин ЕС

Как заметил Financial Times, Евросоюз готовится ввести новые пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены альянса. Источники газетызаявили, что этот шаг приведет к росту цен как минимум на 50%.
Также пошлины могут ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.
Золотое зерно
Среди экспорта зерновых больше всего пошлина ЕС скажется на пшенице, считает аналитик Market Power Алексей Тюрин. Это связано с тем, что Россия занимает 1 место в мировом экспорте этого товара с долей 24%. Концентрация мировых импортеров пшеницы гораздо ниже экспортеров, но, тем не менее, среди них Евросоюз занимает 1 место с долей 6%.
«Доля России в импорте ЕС пшеницы мягких и твердых сортов — порядка 10%. С одной стороны, это не так много, но с другой, зерновые — товар со стабильно растущим спросом. Поэтому любые сдерживания предложения могут сильно отразиться на ценах. Нынешние экспортные котировки пшеницы из России по базису FOB Черное море составляют $230/т. То есть пошлина будет забирать чуть меньше половины цены, что очень много», — добавил эксперт.
Интересен вопрос, что именно будет подразумеваться под российским зерном и насколько происхождение будет скрываться. Вполне вероятно, что зерновые из России будут становиться иностранными, и таким образом не подпадать под пошлины, добавил Алексей Тюрин.
«Если такая практика будет распространена, то влияние на цены в ЕС будет очень сдержанным, но все же негативным. Если же российское происхождение будет оставаться явным, котировки в ЕС могут запросто показать двузначный рост».
Сейчас в России экспортные цены на пшеницу 4 класса составляют около 200 долл./т, напомнила к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Следовательно, введение ЕС импортной пошлины в 95 евро/т приведёт к удорожанию российского зерна на европейском рынке примерно в полтора раза. На РФ пришлось менее 5% импорта пшеницы в ЕС в 2023 году.
«С учётом низкой доли России решение Евросоюза не окажет серьёзного влияния на оптовые цены», — считает экономист.
Так, непосредственно из-за введения импортных пошлин цены могут возрасти на 2,5%. Хотя такое решение поддержит европейских фермеров, оплачивать эту поддержку будут европейские же граждане, добавила Анастасия Прикладова.
Кто заплатит за решение ЕС
Для импортеров вне ЕС эта новость в краткосрочном периоде скорее негативная, так как пошлины могут привести к увеличению логистического плеча равно его удорожанию: российское зерно будет искать новых покупателей вне ЕС (опять же, если российское происхождение будет очевидным), а иностранное будет заменять российский экспорт в ЕС. Но в долгосрочной перспективе, после налаживания транспортировки и расчетов, этот временный эффект изменения потоков на цены будет сглажен, добавляет Алексей Тюрин.
На внутреннем рынке России пошлины ЕС вряд ли как-либо скажутся — цены внутри страны и так на 40% ниже мировых. По экспорту пшеницы тоже влияние будет очень слабым, так как на ЕС приходится меньше 2% российского экспорта.
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