Источник раскрыл размер зарплаты командира атомной подлодки

«За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга», — сказал собеседник агентства.
По его словам, командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга получает в месяц до 300 тысяч рублей.
«Но здесь, как и в случае с командиром АПЛ, есть нюансы: зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки, чем чаще, тем зарплата больше», — отметил источник.
В России 19 марта отмечается день моряка-подводника.
В боевом составе ВМФ находятся несколько десятков атомных подводных лодок, но точная цифра субмарин является секретной — в том числе потому, что среди них есть подлодки специального назначения.