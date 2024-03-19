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Источник раскрыл размер зарплаты командира атомной подлодки

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. За последние годы зарплата моряка-подводника ВМФ России значительно увеличилась и теперь может достигать 400 тысяч рублей в месяц у командира атомной подводной лодки (АПЛ), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Источник: РИА "Новости"

«За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга», — сказал собеседник агентства.

По его словам, командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга получает в месяц до 300 тысяч рублей.

«Но здесь, как и в случае с командиром АПЛ, есть нюансы: зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки, чем чаще, тем зарплата больше», — отметил источник.

В России 19 марта отмечается день моряка-подводника.

В боевом составе ВМФ находятся несколько десятков атомных подводных лодок, но точная цифра субмарин является секретной — в том числе потому, что среди них есть подлодки специального назначения.