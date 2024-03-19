Импортозамещение приборной базы для исследований планируют расширить

Наличие современной приборной базы — одно из критически важных условий для развития науки и технологий в России.
«Мы продолжаем последовательно программу обновления приборной базы, сориентировались на дружественные страны и параллельно запустили свою программу. Она набирает обороты», — сказал Фальков.
«Каждый год минимум 4 миллиарда рублей мы закладываем на эту программу и будем ее еще расширять дальше, планы такие. По первым приборам, которые делают с нами коллеги, отзывы хорошие в большинстве своем», — добавил министр.
Например, уже до конца 2024 года Московский физико-технический институт (МФТИ) завершит разработку двух так называемых «рамановских» спектрометров, отметил Фальков.
«Это такие приборы, которые позволяют анализировать химический состав веществ любой природы: от биологических жидкостей до драгоценных камней. Насколько мне известно, в конце декабря в МФТИ провели предварительные испытания опытного образца одного из спектрометров. Помимо научной сферы, это устройство может использоваться в технологических линиях для контроля качества производимой продукции, медицинской диагностики, в задачах судебной экспертизы и криминалистики», — сказал министр.
«Над масс-спектрометрами работают МИФИ и МФТИ. Завершить их разработку планируется до конца следующего года. Они также будут востребованы в химической и фармацевтической промышленности, медицине, токсикологии, фармацевтике, ветеринарии, мониторинге пищевых продуктов, экологическом мониторинге», — отметил Фальков.