Госдума приняла закон об усилении защиты инвесторов в производные финансовые инструменты

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий дополнительные меры защиты физических лиц при инвестировании в краткосрочные производные финансовые инструменты (ПФИ). Заключение таких договоров предлагается отнести к деятельности дилеров.
Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
В настоящее время деятельность по заключению с физическими лицами не на биржевом рынке целого ряда договоров, являющихся ПФИ, не является лицензируемой.
В случае, если права и законные интересы инвесторов нарушаются, Банк России не имеет возможности защитить их — вторая сторона, заключившая договор, не обязана соблюдать требования, установленные для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Например, в 2020 году одним из таких субъектов были заключены договоры ПФИ с более 1 тыс. граждан, общая сумма обязательств перед которыми составила 2,273 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке.
Авторы закона предлагают отнести заключение договоров ПФИ к деятельности дилеров, а краткосрочных договоров ПФИ — к деятельности форекс-дилеров, с учетом применения к ним требований по обособлению денежных средств инвесторов, управлению конфликтом интересов, внутреннему учету и безопасности используемых программно-технических средств. «Деятельностью форекс-дилера признается деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах», — говорится в тексте закона.
Предусматривается возможность совершения форекс-дилером хеджирования сделок для уменьшения (компенсации) неблагоприятных для форекс-дилера последствий (полностью или частично).
Размер кредитного плеча будет дифференцирован
В редакции первого чтения предлагалось снизить максимальный размер встроенного в краткосрочные договоры ПФИ финансового рычага (кредитного плеча), который форекс-дилер предоставляет физлицам (соотношение размера обязательств физлица и предоставленного им форекс-дилеру обеспечения), с 1/50 до 1/30. Согласно принятым во втором чтении поправкам, для физических лиц — квалифицированных инвесторов размер кредитного плеча остается на уровне 1/50. При этом для физлиц, которые не являются квалифицированными инвесторами, предлагается ввести дифференциацию исходя из типа контракта. При простом контракте (соглашение о купле/ продаже) размер кредитного плеча должен составлять не менее 1/30, а при контракте на разницу, в основе которого лежит изменение курса базисного актива, для неквалифицированных инвесторов — 1/40, а с 1 января 2027 г. — 1/30.
Предусматривается, что лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг должна быть аннулирована Банком России в случае, если в течение более 18 месяцев профессиональным участником рынка ценных бумаг не осуществлялся соответствующий вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а если такой деятельностью является дилерская деятельность, — не совершались сделки (не заключались договоры).
Расширяется круг лиц, осуществляющих заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
Кроме этого, с 1 апреля 2024 года до 1 апреля 2025 года продлевается срок действия ряда ограничений на заключение финансовыми организациями сделок по приобретению ценных бумаг и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с клиентом — физлицом, не являющимся квалифицированным инвестором (изменения вступают в силу со дня официального опубликования закона).
Документ вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.