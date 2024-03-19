Госдума приняла закон об усилении защиты инвесторов в производные финансовые инструменты

В редакции первого чтения предлагалось снизить максимальный размер встроенного в краткосрочные договоры ПФИ финансового рычага (кредитного плеча), который форекс-дилер предоставляет физлицам (соотношение размера обязательств физлица и предоставленного им форекс-дилеру обеспечения), с 1/50 до 1/30. Согласно принятым во втором чтении поправкам, для физических лиц — квалифицированных инвесторов размер кредитного плеча остается на уровне 1/50. При этом для физлиц, которые не являются квалифицированными инвесторами, предлагается ввести дифференциацию исходя из типа контракта. При простом контракте (соглашение о купле/ продаже) размер кредитного плеча должен составлять не менее 1/30, а при контракте на разницу, в основе которого лежит изменение курса базисного актива, для неквалифицированных инвесторов — 1/40, а с 1 января 2027 г. — 1/30.