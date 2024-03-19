ГД приняла во II чтении законопроект, облегчающий участие МСП в приватизации госимущества

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разработанный для повышения эффективности приватизации государственного и муниципального имущества и облегчения участия в процессе такой приватизации для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Документ инициирован сенатором РФ Андреем Кутеповым и депутатом Госдумы Владимиром Самокишем («Единая Россия»).
Документом предусмотрена реализация преимущественного права субъектов МСП на приобретение недвижимого имущества, находящегося в их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет для объектов, не включенных в перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП. Предлагается сократить минимальный обязательный срок нахождения недвижимого имущества в аренде до одного года.
Также законопроект предусматривает установление начальной цены продажи имущества. При продаже государственного и муниципального имущества по минимально допустимой цене его начальная цена устанавливается в размере 5% от цены первоначального предложения. Если цена первоначального предложения, указанная в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, превышает 20 млн рублей, то начальная цена при продаже государственного и муниципального имущества устанавливается в размере 10% от такой цены первоначального предложения.
Для участия в продаже по минимально допустимой цене претендент вносит задаток в размере 1% цены первоначального предложения. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета. Не допускается подача предложения о цене государственного или муниципального имущества, в котором цена такого предложения на момент подачи будет равна или меньше наибольшего из поступивших от всех претендентов предложений о цене государственного или муниципального имущества.
В течение пяти дней с даты подведения итогов продажи по минимально допустимой цене суммы задатков возвращаются ее участникам, за исключением покупателя либо лица, признанного единственным участником продажи по минимально допустимой цене, в случае, установленном законом.
Если заявку на участие в продаже без объявления цены подало только одно лицо, признанное единственным участником продажи, или только одно лицо допущено к участию в продаже, договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи. Законопроектом предлагается также установить сроки приема заявок на участие в продаже без объявления цены, признания претендентов участниками продажи и подведения итогов продажи.
«Уменьшение сроков, дающих право на участие субъектов МСП в процедурах выкупа государственного или муниципального недвижимого имущества, выступит действенной мерой, направленной на укрепление имущественной основы ведения предпринимательской деятельности», — говорится в пояснительной записке.
Увеличение результативности торгов
Проект закона не затрагивает условия выкупа арендуемого имущества, включенного в соответствующий перечень, что в свою очередь позволит сохранить доходы соответствующих бюджетов от аренды такого имущества, указывают авторы документа. Предлагаемые изменения закона о приватизации направлены на дополнение порядка приватизации государственного и муниципального имущества без объявления цены, который будет предусматривать защиту торгов от недобросовестных покупателей и, как следствие, увеличит их результативность, считают авторы документа.
Корреспондирующие поправки также вносятся в закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В случае принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением изменений в федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», которые вступают в силу с 1 июля 2024 года.