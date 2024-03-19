ГД приняла во II чтении законопроект, облегчающий участие МСП в приватизации госимущества

Документом предусмотрена реализация преимущественного права субъектов МСП на приобретение недвижимого имущества, находящегося в их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет для объектов, не включенных в перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП. Предлагается сократить минимальный обязательный срок нахождения недвижимого имущества в аренде до одного года.