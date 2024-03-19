ФНС прогнозирует рост поступлений налогов в 2024 году на 12%

Поступления от налога на доходы граждан по повышенной ставке в 15% вырастут на 75%, до 280 млрд руб., передает его слова «Интерфакс».
Господин Егоров добавил, что ненефтегазовые доходы консолидированного бюджета России в 2024 году вырастут на 6%, до 12,5 трлн руб. В 2023 году они увеличились на 16% к 2022 году, до 28,3 трлн руб. Их доля в консолидированном бюджете прошлого года выросла с 73% до 78%.
Общие поступления в консолидированный бюджет России ожидаются на уровне 40,4 трлн руб. (+11%). В федеральный бюджет поступит 23,6 трлн руб., в консолидированный бюджет регионов — 16,8 трлн руб.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил модернизировать налоговую систему, в том числе подумать над увеличение налоговой нагрузки на людей с более высоким доходом. Представитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускал, что повышение налогов коснется людей с годовым доходом от 1 млн руб., или примерно от 83,3 тыс. в месяц.