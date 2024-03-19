ФНС прогнозирует рост поступлений налогов в 2024 году на 12%

Господин Егоров добавил, что ненефтегазовые доходы консолидированного бюджета России в 2024 году вырастут на 6%, до 12,5 трлн руб. В 2023 году они увеличились на 16% к 2022 году, до 28,3 трлн руб. Их доля в консолидированном бюджете прошлого года выросла с 73% до 78%.