«Европлан» объявил о планах провести IPO на Мосбирже в конце марта

Чистая прибыль «Европлана» за 2023 год выросла на 24,4% год к году и составила рекордные ₽14,8 млрд. Лизинговый портфель — общий остаток чистых инвестиций в лизинг — за 2023 год вырос на 40%, до ₽230 млрд. Это произошло как за счет высокого уровня повторных обращений, так и вследствие роста числа новых клиентов. Капитал с начала 2023 года вырос на 32,1% и составил ₽44,7 млрд.