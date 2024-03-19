«Европлан» объявил о планах провести IPO на Мосбирже в конце марта

Лизинговая компания России «Европлан», 100% акций которой принадлежат инвестиционному холдингу SFI («ЭсЭфАй»), сообщила о планах провести IPO на Московской бирже. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Листинг и начало торгов акциями компании ожидаются в конце марта 2024 года. В результате «Европлан» может стать первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией и ожидает включения своих акций в первый уровень листинга Московской биржи.
В рамках IPO «ЭсЭфАй» предложит инвесторам часть принадлежащих ему акций «Европлан». После IPO «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса группы.
В рамках предстоящего размещения вся компания может быть оценена в ₽140 млрд. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с условиями готовящейся сделки. По словам одного из них, актив был оценен, исходя из мультипликатора P/E (price/earnings) на уровне 8−10.
Объем предстоящего размещения пока не раскрыт. Но источник РБК ранее сообщал, что компания рассчитывает получить от IPO около ₽10 млрд, а емкость рынка позволяет разместить и больше. По его словам, точный размер будет определен ближе к сделке с учетом множества факторов.
«Европлан» специализируется на предоставлении легкового и грузового автотранспорта в лизинг малому и среднему бизнесу. Компания на 100% принадлежит холдингу SFI (в прошлом «Сафмар Финансовые инвестиции», часть группы «Сафмар»), который был основан семьей бизнесмена Михаила Гуцериева.
Чистая прибыль «Европлана» за 2023 год выросла на 24,4% год к году и составила рекордные ₽14,8 млрд. Лизинговый портфель — общий остаток чистых инвестиций в лизинг — за 2023 год вырос на 40%, до ₽230 млрд. Это произошло как за счет высокого уровня повторных обращений, так и вследствие роста числа новых клиентов. Капитал с начала 2023 года вырос на 32,1% и составил ₽44,7 млрд.
По данным «Эксперт РА», компания является крупнейшим независимым игроком на российском рынке автолизинга как по объему лизингового портфеля, так и по объему нового бизнеса по результатам 2023 года с рыночными долями 10,4% и 9,3% соответственно, опережая ближайшего независимого конкурента «РЕСО Лизинг» в 1,9 раза по обоим показателям.