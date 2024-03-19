Чистая прибыль группы РСХБ за 2023 год выросла в четыре раза

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль группы Россельхозбанка (РСХБ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года составила рекордные в истории банка 31,8 млрд рублей, что более чем в четыре раза больше показателя 2022 года (7,4 млрд рублей). Об этом сообщается в отчете РСХБ.