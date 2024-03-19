Чистая прибыль группы РСХБ за 2023 год выросла в четыре раза

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль группы Россельхозбанка (РСХБ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года составила рекордные в истории банка 31,8 млрд рублей, что более чем в четыре раза больше показателя 2022 года (7,4 млрд рублей). Об этом сообщается в отчете РСХБ.
Чистые процентные доходы после расходов по кредитным убыткам за 2023 года составили 82,2 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 21,6 млрд рублей. Активы группы за отчетный год составили 4,7 трлн рублей.
Общий кредитный портфель до вычета резервов составил 3,7 трлн рублей. (+9%). Кредитный портфель юридических лиц увеличился до 3,15 трлн рублей. (+11,6%), розничный кредитный портфель уменьшился на 3,8%, что, как отмечает группа, соответствовало ее риск-подходам и приоритету кредитования клиентов АПК. Кредитный портфель в сегменте АПК возрос до 2,1 трлн рублей. (+7%).
Средства клиентов превысили 3,6 трлн рублей. (+8,6%), причем произошло структурное движение — доля физических лиц в пассивах обогнала долю юрлиц. Средства физлиц составили 1,9 трлн рублей. (+16%), юрлиц — 1,7 трлн рублей. (+1,4%).
Размер собственного капитала группы на 31 декабря 2023 года равнялся 298 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6,8%, в первую очередь, за счет роста чистой прибыли.
Россельхозбанк — один из крупнейших банков России, в государственной собственности находится 100% акций. РСХБ создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ.