ЦБ Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку

Центробанк Японии сегодня, 19 марта, повысил учетную ставку впервые с 2007 года, сообщается на сайте Банка Японии. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ теперь находится в диапазоне от 0% до 0,1% годовых, ранее она составляла минус 0,1%.
Причиной такого решения стал устойчивый рост заработной платы и повышение доходов населения, что способствует достижению устойчивой инфляции на целевом уровне в 2%.
Банк Японии решил отменить операции по поддержанию низких долгосрочных процентных ставок. Регулятор намерен отказаться от покупки бумаг биржевых индексных фондов и японских фондов недвижимости, а также постепенно, в течение года, свести на нет приобретения корпоративных облигаций. Покупки гособлигаций продолжатся.
Банк считает, что масштабные меры смягчения денежно-кредитной политики, включая политику отрицательных процентных ставок и контроль кривой доходности, выполнили свою роль".
Банк Японии
Банк Японии был последним среди мировых центробанков, кто удерживал ставку на отрицательном уровне с 2016 года. До мартовского заседания ЦБ таргетировал доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, допуская максимальные колебания до 1% годовых. От этой политики было решено отказаться.