ЦБ Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку

Банк Японии был последним среди мировых центробанков, кто удерживал ставку на отрицательном уровне с 2016 года. До мартовского заседания ЦБ таргетировал доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, допуская максимальные колебания до 1% годовых. От этой политики было решено отказаться.