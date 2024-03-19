ЦБ хочет расширить перечень сведений о клиентах банков, которые нужно хранить

«Они всё чаще создают адресные схемы на основе цифрового портрета гражданина, составленного на основе личной информации, которую человек в том числе самостоятельно размещает на открытых интернет-ресурсах. В частности, видео- и аудиозаписи, размещаемые в Сети, также могут быть взяты социальными инженерами для дипфейков», — пояснили в ЦБ.