ЦБ хочет расширить перечень сведений о клиентах банков, которые нужно хранить

Банк России прорабатывает вопрос о расширении перечня подлежащих регистрации и хранению сведений о действиях клиентов кредитных организаций и операторов по переводу денежных средств, пишут «Известия» со ссылкой на представителя регулятора.
Этот вопрос ЦБ обсуждает с представителями правоохранительных и надзорных органов. По словам Банка России, это нужно, чтобы повысить эффективность борьбы с мошенниками. Подробностей издание не сообщает.
В ЦБ отметили, что злоумышленники активно применяют комбинированные схемы мошенничества с использованием приемов и методов социальной инженерии, когда задействуются в том числе и современные компьютерные технологии.
«Они всё чаще создают адресные схемы на основе цифрового портрета гражданина, составленного на основе личной информации, которую человек в том числе самостоятельно размещает на открытых интернет-ресурсах. В частности, видео- и аудиозаписи, размещаемые в Сети, также могут быть взяты социальными инженерами для дипфейков», — пояснили в ЦБ.