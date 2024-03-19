Банки из Маврикия допущены к торгам на российском валютном рынке

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство РФ включило Маврикий в список стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах на российском рынке. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
Всего в перечне — больше 30 дружественных России государств. Кредитные организации и брокеры из этих стран допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.
«Дополнить перечень иностранных государств позицией следующего содержания: “Республика Маврикий”, — говорится в документе.
Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
Маврикий — островное государство в юго-западной части Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара.