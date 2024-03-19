АСВ запустило прием заявок на страховку по вкладам через «Госуслуги»

Если в банке зависли крупные суммы (субсидии, наследство, выплаты по решению суда и другие средства по особым обстоятельствам), возможно возмещение до ₽10 млн при условии, что эти деньги поступили не раньше трех месяцев до момента наступления отзыва лицензии у кредитной организации.