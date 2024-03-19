АСВ запустило прием заявок на страховку по вкладам через «Госуслуги»

С 19 марта вступают в силу правила, внесенные законом № 83-ФЗ от 18 марта 2023 года, по которым вкладчик вправе подать заявление на страховое возмещение в госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) онлайн — через сайт АСВ или портал «Госуслуги». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как получить страховое возмещение по вкладу
Онлайн
На сайте Агентства по страхованию вкладов перечислены условия для подачи онлайн-заявления о выплате возмещения по вкладам. На него можно претендовать, если вы:
— являетесь вкладчиком банка, у которого отозвана лицензия;
— не получали страховое возмещение;
— зарегистрированы на портале «Госуслуги»;
— имеете электронную подпись;
реквизиты своего счета или своей карты «Мир» в действующем банке, куда будет переведена компенсация.
Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня, максимальная сумма страхового возмещения — ₽1,4 млн. Агентство будет выплачивать страховку по заявлению, поданному в электронной форме на сайте АСВ и портале «Госуслуги», на банковский счет вкладчика по указанным реквизитам.
В зависимости от способа идентификации на этих ресурсах и от того, кто подает заявление, документ нужно заверить простой, квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью (ЭП).
Через банк-агент
Подать заявление на возмещение страховки по вкладу и счетам можно и прежним способом — обратиться лично с паспортом в банк-агент, назначенный АСВ для выплаты компенсации. Их контакты публикуются на сайте АСВ, а также вывешиваются на дверях банка-банкрота.
Возмещение осуществляется в течение трех рабочих дней с момента отправки заявления и необходимых документов банку-агенту. Выплаты по страховому случаю физлицо может получить в наличной или безналичной форме, ИП — только на расчетный счет.
По данным статистики Агентства по страхованию вкладов (АСВ), с 2004 года выплачено ₽2,05 трлн по 551 страховому случаю в банках. За страховым возмещением обратилось 4,4 млн вкладчиков. Из них 99% получили свои денежные средства за счет страховки в рамках установленных лимитов.
По информации АСВ, по состоянию на 15 марта, вкладчикам QIWI Банка выплачено ₽3,26 млрд, что составляет 75% страховой ответственности. Возмещение получили 6,9 тыс. вкладчиков — физических и юридических лиц.
Что считается страховым случаем
К страховым случаям относятся отзыв лицензии у кредитной организации на осуществление банковских операций или мораторий ЦБ на удовлетворение требований кредитора.
Банк России имеет право отозвать лицензию на осуществление банковской деятельности за систематические нарушения требований законодательства России и нормативных актов самого регулятора. Полный перечень нарушений перечислен в ст. 20 Закона № 395−1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности».
Так, 21 февраля Банк России своим приказом № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка за систематическое нарушение федеральных законов и нормативных актов ЦБ.
Через неделю, 28 февраля, была отозвана лицензия у банка «Гефест» за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кто может получить страховку
По Закону № 177 от 23 декабря 2003 года «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» вклады физлиц, ИП малого и среднего бизнеса, открытые в рублях и валюте, застрахованы. В страховку входят основная сумма депозита и начисленные к моменту отзыва проценты.
Лимит возмещения в одной кредитной организации:
— вклады и счета физлиц и ИП — ₽1,4 млн;
— счета эскроу, открытые для покупки недвижимости или участия в долевом строительстве, — ₽10 млн.
Если в банке зависли крупные суммы (субсидии, наследство, выплаты по решению суда и другие средства по особым обстоятельствам), возможно возмещение до ₽10 млн при условии, что эти деньги поступили не раньше трех месяцев до момента наступления отзыва лицензии у кредитной организации.
В конце февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести новый инструмент — безотзывный сберегательный сертификат сроком на три года и более со страховым покрытием ₽2,8 млн.
Госдума в ближайшее время внесет законопроект, который закрепит понятие безотзывных сберегательных сертификатов и даст возможность получать по ним сумму страхового возмещения до ₽2,8 млн, сообщил «РБК Инвестициям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
На какие вклады и счета распространяется страховка
В страхование входят все именные счета и вклады:
— срочные вклады и средства на счетах до востребования;
— денежные средства на текущих счетах для расчетов по банковским картам;
— именные сберегательные сертификаты;
— средства на расчетных и депозитных счетах ИП.
Полный перечень перечислен на сайте госкорпорации «АСВ».
Кроме этого, с 25 марта вступает в силу Закон о расширении системы страхования вкладов на денежные средства (счета и вклады) адвокатов, нотариусов и иных физлиц (кроме участников финансового рынка), предназначенных для осуществления профессиональной деятельности. Также в перечень вошли счета профсоюзных организаций, средних предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций. Лимит страхового возмещения составит ₽1,4 млн.