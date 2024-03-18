VK упростит российскому бизнесу миграцию в облако

VK Cloud обеспечит бесплатную миграцию и выделит грант, в два раза превышающий потраченный бюджет на облачные сервисы зарубежных провайдеров в феврале.
«Бизнес столкнулся с непростой ситуацией, когда необходимо в кратчайшие сроки обеспечить непрерывную работу команд и надежную защиту данных. Для того чтобы поддержать компании, VK выделяет облачную инфраструктуру и бесплатные коммуникационные сервисы по подписке. Мы также усиливаем команды, которые занимаются технической поддержкой и консалтингом, чтобы сделать процесс миграции максимально быстрым и безболезненным для клиентов», — комментирует директор по продукту VK Cloud, руководитель сегмента облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.
VK WorkSpace предоставит бизнесу, переходящему с зарубежных сервисов, безлимитный объем ящика для корпоративной почты и 1 ТБайт на пользователя для хранения файлов в облаке и онлайн-работы с документами.
В единой подписке компании получат доступ к корпоративному мессенджеру с расширенными инструментами для совместной работы команд: аудио- и видеоконференциями, чатами, каналами, задачами, чат-ботами и календарем. Инструменты VK помогут без дополнительных затрат перенести данные из зарубежных почтовых сервисов и файлы с облачных дисков.
Бизнес сможет быстро развернуть или перевести внутренние порталы для сотрудников на VK People Hub. Платформа позволит сохранить и развивать корпоративные базы знаний, повышать вовлеченность сотрудников за счет инструментов социализации и нематериальной мотивации. Сервисы для совместной работы упростят управление проектами и командами.
VK Cloud бесплатно предоставит инфраструктуру и программное обеспечение для миграции ИТ-систем бизнеса. Компании получат облачные ресурсы на сумму, в два раза превышающую их затраты на сервисы сторонних провайдеров за февраль. Команда VK Cloud обеспечит миграцию для простых проектов и расширенный консалтинг для сложных систем, бесплатная техническая поддержка доступна бизнесу круглосуточно.
Ресурсы могут получить российские компании на территории РФ и в Республике Казахстан, где VK Cloud развивает локализованную облачную платформу в партнерстве с QazCloud.
Подробнее о поддержке бизнеса команда VK расскажет на онлайн-вебинаре.