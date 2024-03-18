VK упростит российскому бизнесу миграцию в облако

«Бизнес столкнулся с непростой ситуацией, когда необходимо в кратчайшие сроки обеспечить непрерывную работу команд и надежную защиту данных. Для того чтобы поддержать компании, VK выделяет облачную инфраструктуру и бесплатные коммуникационные сервисы по подписке. Мы также усиливаем команды, которые занимаются технической поддержкой и консалтингом, чтобы сделать процесс миграции максимально быстрым и безболезненным для клиентов», — комментирует директор по продукту VK Cloud, руководитель сегмента облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.