В туристической отрасли Турции прозвучал тревожный звонок

По данным Ассоциации отельеров Турции, в прошлом году загрузка отелей в Стамбуле упала с 74,6% до 65,2%. В Анталье — с 62,2% до 56,2%. В целом по стране показатель снизился с 53,6% в 2022 году до 49,1% в 2023 году.