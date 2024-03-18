В туристической отрасли Турции прозвучал тревожный звонок

Совокупный долг турецких отелей перед банками подошел к отметке в $10 млрд. Осложняет ситуацию то. что у части гостиниц уже истекают сроки соглашений лояльности, по окончанию которых банки будут изымать собственность в счет погашения долгов.
Cumhuriyet отмечает, что несмотря на заверения местных властей что в прошлом году в стране отдохнуло приблизительно 56 млн человек, экономисны сомневаются в правдивости этих данных.
«В прошлом году отели работали со средней загрузкой около 49%. Цифры TUIK по доходам и турпотоку вызывают сомнения», — заявил президент-основатель Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Бодрума Сердар Карджилиоглу.
Он отметил, что в эту статистику включают в число «туристов» и лиц, пересекающих границу транзитом, в том числе с целью шопинга, а не отдыха.
При этом у Турции нет мощностей для размещения заявленных 56 млн гостей, а цель принять в этом году 60 млн туристов выглядит несбыточной мечтой, добавляет эксперт.
По данным Ассоциации отельеров Турции, в прошлом году загрузка отелей в Стамбуле упала с 74,6% до 65,2%. В Анталье — с 62,2% до 56,2%. В целом по стране показатель снизился с 53,6% в 2022 году до 49,1% в 2023 году.
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