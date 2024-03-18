Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Россию стали ввозить больше дешевого вина

В 2023 году импорт тихого, игристого и крепленого вин в Россию вырос до 448 миллионов литров. За 12 месяцев он увеличился почти на 43 миллиона литров (плюс 10 процентов), при этом большую часть ввозили торговые сети или связанные структуры. Ретейлеры стремятся увеличивать импорт дешевых вин, чтобы сдерживать цены.
Источник: РИА "Новости"

В 2023 году импорт тихого, игристого и крепленого вин в Россию вырос до 448 миллионов литров. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Ввозить больше вина в страну стали преимущественно торговые сети — в топ-5 крупнейших импортеров вошли X5 Group (40,1 миллиона литров), «Магнит» (31 миллион литров), структура Novabev Group «Синергия-импорт» (28,5 миллиона литров), сеть «Красное и белое» (25,8 миллиона литров) и «Бакарди рус» (25,7 миллиона литров). За год объемы выросли на 43 миллиона литров.

Как отмечает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, за пять лет доля прямого импорта ретейлеров выросла с 20 до 80 процентов. Компании стремятся перейти на прямой ввоз дешевых напитков, чтобы повысить контроль над импортом и сохранять низкие цены. При этом активное наращивание объемов ввоза объясняется желанием игроков рынка запастись спиртным на фоне колебаний курса и повышения пошлин.

Из-за кратного увеличения пошлин на спиртное из недружественных стран россиян предупредили о возможном подорожании отечественных вин на 30 процентов в 2024 году. Эксперты считают, что в случае принятия такой меры она отразится и на российской продукции из Крыма и Краснодарского края, в основном ценового сегмента 500−600 рублей за бутылку.

Ранее в Госдуме поддержали идею установить квоты на наличие российского вина в ресторанах, кафе и магазинах и обязать держать на полках не менее половины отечественных напитков. Кроме того, представители отрасли предложили установить пошлины на вино из стран НАТО в 200 процентов, но такой шаг в Госдуме считают рискованным и опасным, так как он может ударить по кошелькам граждан.