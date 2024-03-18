В Россию стали ввозить больше дешевого вина

Ранее в Госдуме поддержали идею установить квоты на наличие российского вина в ресторанах, кафе и магазинах и обязать держать на полках не менее половины отечественных напитков. Кроме того, представители отрасли предложили установить пошлины на вино из стран НАТО в 200 процентов, но такой шаг в Госдуме считают рискованным и опасным, так как он может ударить по кошелькам граждан.