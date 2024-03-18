В России создадут цифровую платформу для конфискованной криптовалюты

Как сообщили изданию в пресс-службе МВД, инициатором создания площадки был Минфин. Правкомиссия поручила ведомству проработать вопрос еще в конце декабря 2023 года. Проект также поддерживают в профильных комитетах Госдумы. «Если они [силовые структуры] конфисковывают криптовалюту, то она должна где-то храниться. Но очевидно, что ее нельзя просто разместить на складе», — объяснил свою позицию Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовому рынку Госдумы.