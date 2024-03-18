В России на IPO может выйти первая компания из сегмента игр

Основатель крупнейшего российской игрового холдинга настольных игр Hobby World Михаил Акулов может провести IPO компании на российской бирже уже в начале 2025 года, сообщил источник «Ведомостей». За последние два года Акулов консолидировал несколько компаний — он стал мажоритарным владельцем российской структуры студии Owlcat Games и единственным владельцем компании Sunstrike Studios. А в октябре 2023 года он зарегистрировал юрлицо ООО «Новодел», в числе видов деятельности которого — разработка компьютерного программного обеспечения и издание компьютерных игр.
Помимо этого, по информации источников, Акулов ведет переговоры по M&A сделкам и с другими «студиями видеоигр, у которых российские основатели». С его слов, компанию интересуют средние по размеру бизнесы, у которых в портфеле есть узнаваемые игровые бренды. Условия сделок могут отличаться: либо приобретение доли в студии, либо покупка лицензий на популярные игры этих студий. Студии видеоигр, которые войдут в контур, уже определены, сделки с ними будут закрыты в ближайшие месяцы.
За 2024 год ВТБ ожидает увидеть еще около десяти IPO средним объемом 5−10 млрд рублей каждое.