В России на IPO может выйти первая компания из сегмента игр

Помимо этого, по информации источников, Акулов ведет переговоры по M&A сделкам и с другими «студиями видеоигр, у которых российские основатели». С его слов, компанию интересуют средние по размеру бизнесы, у которых в портфеле есть узнаваемые игровые бренды. Условия сделок могут отличаться: либо приобретение доли в студии, либо покупка лицензий на популярные игры этих студий. Студии видеоигр, которые войдут в контур, уже определены, сделки с ними будут закрыты в ближайшие месяцы.