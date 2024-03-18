Суд отказался снять арест с активов IKEA по иску ФНС на 13 млрд рублей

Кроме того, деньги нужны на эксплуатацию принадлежащего ответчику склада, в том числе для обеспечения противопожарных мероприятий. Юрист напомнил о пожаре на объекте IKEA в Химках в 2022 году. По его словам, истец должен быть заинтересован в сохранности комплекса, на который он планирует обратить взыскание. Ответчик также заявил, что арест склада избыточен, так как этим имуществом невозможно распорядиться без решения правительственной комиссии. Суд тогда назначил на понедельник отдельное заседание для рассмотрения ходатайства.