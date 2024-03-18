Суд арестовал имущество главы Freedom Holding на €18,9 млн и $2 млн

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество председателя и главного исполнительного директора инвестиционной компании Freedom Holding Corp. (FRHC) Тимура Турлова на €18,9 млн и $2 млн. Об этом сообщила пресс-служба АСВ.
«Арбитражный суд Нижегородской области 14 марта 2024 года по заявлению государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) наложил арест на денежные средства и иное имущество ряда лиц, к которым предъявлены требования о взыскании убытков в связи с выводом активов АО КБ “Ассоциация”, в пределах суммы предъявленных к каждому из таких лиц требований. В частности, на €18,9 млн и $2 млн арестовано имущество Тимура Турлова, являющегося контролирующим акционером, председателем и главным исполнительным директором Freedom Holding Corp.», — сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, ранее судом приняты к рассмотрению уточненные требования АСВ о взыскании убытков с некоторых лиц в связи с выводом активов банка. Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело.
В феврале 2024 года Freedom Holding Corp. сообщил, что приобретает американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его дочернюю компанию Maxim Financial Advisors LLC.
Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств.