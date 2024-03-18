Суд арестовал имущество главы Freedom Holding на €18,9 млн и $2 млн

«Арбитражный суд Нижегородской области 14 марта 2024 года по заявлению государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) наложил арест на денежные средства и иное имущество ряда лиц, к которым предъявлены требования о взыскании убытков в связи с выводом активов АО КБ “Ассоциация”, в пределах суммы предъявленных к каждому из таких лиц требований. В частности, на €18,9 млн и $2 млн арестовано имущество Тимура Турлова, являющегося контролирующим акционером, председателем и главным исполнительным директором Freedom Holding Corp.», — сказано в сообщении.