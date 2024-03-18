Спрос инвесторов на IPO Reddit в пять раз превысил предложение

Reddit уже снизила свои ожидания по оценочной стоимости с тех пор, как в 2021 году платформа была оценена в $10 млрд в ходе частного раунда финансирования, отмечает Reuters. Сейчас компания намерена привлечь в ходе IPO до $748 млн. Несмотря на лояльность многих своих пользователей, Reddit терпит ежегодные убытки с момента запуска в 2005 году и отстает в коммерческом успехе от таких соцсетей, как Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) и X (бывший Twitter; соцсеть заблокирована в России), отмечает Reuters. В 2023 году Reddit сообщила о чистом убытке в размере $90,8 млн.