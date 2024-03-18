РЖД готовится к выпуску замещающих облигаций

ЦБ в понедельник, 18 марта, зарегистрировал два выпуска замещающих облигаций Российских железных дорог (РЖД), следует из информации, размещенной на сайте регулятора. Эти выпуски планируется разместить в рамках программы облигации серии 003Р.
Серии зарегистрированных выпусков — З026−1-ФР и З026−2-Р (им присвоены регистрационные номера 4−01−65045-D-002P и 4−02−65045-D-002P) — позволяют говорить о том, что это замещающие облигации с погашением в 2026 году во франках и рублях соответственно.
У РЖД в обращении есть выпуск евробондов на 250 млн швейцарских франков с погашением в марте 2026 года и выпуск на 15 млрд рублей с погашением в сентябре 2026 года, обращает внимание «Интерфакс».
РЖД в конце прошлого года сообщили, что совет директоров утвердил программу облигаций серии 003Р объемом 463 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках этой программы облигации могут быть размещены на срок до 25 марта 2031 года.
В конце января РЖД зарегистрировали бессрочную программу облигаций серии 001Р также объемом 463 млрд рублей с максимальным сроком погашения — 25 марта 2031 года.
Сейчас в обращении находятся 13 выпусков евробондов РЖД в пяти валютах на общую сумму $4,1 млрд. Погашение большинства бумаг намечено на 2025−2031 годы, один долларовый выпуск на $319,7 млн компания должна была погасить 1 марта 2024 года.
Выплаты держателям еврооблигаций идут напрямую в российском депозитарии. Однако из-за блокировки счетов НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream вторичное обращение бумаг для российских инвесторов невозможно. В октябре прошлого года РЖД завершили сбор мнений держателей своих евробондов в отношении сохранения текущего способа исполнения обязательств перед ними.
В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий российских эмитентов еврооблигаций выпустить замещающие локальные бумаги до 1 января 2024 года (впрочем, при соблюдении ряда условий компания может получить разрешение у правительства не делать этого). Этот указ распространяется на еврооблигации, по которым права держателей учитываются российскими депозитариями. В декабре 2023 года срок действия указа был продлен до 1 июля 2024 года.