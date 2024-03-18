Рубль восстанавливается, ОФЗ падают дальше

Восходящей динамике рубля, скорее всего, способствует то, что в пятницу в его курс были заложены слишком большие опасения ухудшения геополитической ситуации. Они не оправдались, поэтому спрос на иностранную валюту в понедельник уменьшился, а предложение увеличилось, в том числе за счет тех, кто перед выходными избыточно вложились в нее.