Рубль восстанавливается, ОФЗ падают дальше

Рубль поначалу продолжал активно дешеветь: доллар установил месячный максимум немного выше 93,4 ₽, евро впервые с конца декабря достигал 101,7 ₽ Однако вскоре рубль стал быстро восстанавливаться и вышел в хороший плюс.
Восходящей динамике рубля, скорее всего, способствует то, что в пятницу в его курс были заложены слишком большие опасения ухудшения геополитической ситуации. Они не оправдались, поэтому спрос на иностранную валюту в понедельник уменьшился, а предложение увеличилось, в том числе за счет тех, кто перед выходными избыточно вложились в нее.
Китайский юань (CNY/RUB) юань впервые с конца декабря достигал 12,94 ₽, после чего существенно откатился от достигнутых вершин, и торгуется в паре с рублем в сопоставимом с американской валютой минусе. В отличие от них, гонконгский доллар (HKD/RUB) к рублю несет лишь небольшие потери, сократив у нас до 5,1% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).
Российский долговой рынок остается в русле устойчивой нисходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI снижается десятую сессию подряд и в очередной раз обновил двухлетний минимум, сохраняя относительно высокие темпы падения.
Ключевым фактором снижения котировок ОФЗ остается неопределенность с возможным началом и скоростью снижения ключевой ставки. Доходность облигаций уменьшается (стоимость растет) в сторону вероятного снижения уровня ключевой ставки в среднесрочной перспективе.
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